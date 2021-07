Lombardia: a Palazzo Pirelli presentato il Food Film Fest in programma a Bergamo dal 25 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2014 ad oggi, ha continuato la responsabile del progetto, Claudia Sartirani, abbiamo raccolto 24 mila pellicole. “Solo quest’anno per il concorso ne abbiamo ricevute 700 da 80 paesi: i film, che per la maggior parte provengono da Italia, Iran, India, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Spagna, Brasile, Egitto e Grecia, narrano il tema food in ogni angolo del mondo e con diverse sfaccettature”, ha detto, aggiungendo che il “nostro archivio è a disposizione delle scuole e di altri festival nazionali e internazionali”. Alla presentazione dell’evento, il cui motto è “Come in, we are open” erano presenti anche Maria Paola Esposito, segretario generale della Camera di commercio Iaa di Bergamo, Luca Cavadini, presidente dell’associazione culturale Art Maiora e direttore artistico del festival, Carlo Loffreda, direttore della Coldiretti Bergamo, Romina Russo (provincia di Bergamo) e Roberto Amaddeo (consigliere comunale città di Bergamo e delegato di città alta), Silvio Magni, fiduciario della Condotta Slow Food Valli Orobiche e Bruno Pianetti, amministratore delegato di Planetel. (Com)