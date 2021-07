Cina: Covid, Forum sulla cooperazione promuoverà la ricerca globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La convocazione in Cina del Forum internazionale sulla cooperazione per il vaccino contro il Covid-19 ha lo scopo di promuovere ulteriormente la ricerca internazionale e l'accesso equo ai vaccini in tutto il mondo. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, commentando l'evento che si terrà il prossimo 5 agosto. "La Cina sostiene il vaccino come un bene pubblico globale, contribuendo con azioni concrete a garantire l'accessibilità anche nei Paesi in via di sviluppo", ha aggiunto il portavoce. (segue) (Cip)