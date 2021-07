Speciale infrastrutture: Lombardia, stanziati 3 milioni per interventi infrastrutturali nelle aree dei laghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia stanzia circa 3 milioni di euro (2.976.435 euro) per cofinanziare 24 interventi infrastrutturali dal valore complessivo di 5.156.679 euro da realizzarsi nelle aree demaniali dei laghi lombardi. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. "Continua - commenta l'assessore Terzi - l'impegno di Regione Lombardia nella valorizzazione dei nostri laghi. Lo stanziamento odierno di 3 milioni di euro per realizzare 24 interventi si aggiunge agli oltre 9 milioni di euro già messi in campo tra la fine dello scorso anno e l'inizio del 2021 per altre 42 opere. Complessivamente dunque, con 3 delibere approvate tra ottobre 2020, marzo 2021 e luglio 2021, abbiamo stanziato oltre 12 milioni di euro per 66 interventi. Con questa delibera finanziamo opere che vanno dalla riqualificazione delle spiagge al rifacimento delle sponde, dai lavori per migliorare il lungolago ai collegamenti pedonali, fino ai cantieri che riguardano le infrastrutture per la navigazione come porti e pontili". "Lavoriamo di concerto - prosegue l'assessore Terzi - con le autorità di bacino lacuale, competenti per le aree in questione, fornendo risposte concrete alle necessità dei cittadini. Gli investimenti regionali rappresentano un sostegno fondamentale per la ripresa dell'economia e del turismo: rafforziamo l'attrattività delle zone interessate con opere che andranno a beneficio di residenti e turisti". "Prestiamo - conclude Terzi - la massima attenzione al tema della tutela e dello sviluppo dei laghi lombardi, patrimonio naturale, paesaggistico e storico unico in Europa". A beneficiare dei fondi regionali sono le Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese (5 opere); dei Laghi di Iseo, Endine e Moro (9 opere); dei Laghi di Garda e Idro (1 opera); del Lario e dei Laghi minori (4 opere); dei Laghi Ceresio, Piano e Ghirla (5 opere). (Com)