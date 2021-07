Speciale infrastrutture: Ryanair impugna provvedimento Enac su assegnazione gratuita posti vicini a minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, manifesta stupore per la decisione del Tar Lazio di sospendere fino al 14 agosto, inaudita altera parte, cioè in assenza di contraddittorio con l’Enac, l'esecuzione del provvedimento con cui l'Ente ha disposto, a tutela delle categorie di passeggeri più fragili del trasporto aereo, l'assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori. E' quanto si legge in una nota dell'Ente nazionale per l'aviazione civile. Il Tar ha, infatti, parzialmente accolto l'istanza cautelare avanzata dalla compagnia Ryanair nell'ambito del ricorso che la stessa ha proposto avverso il provvedimento, ritenendo esiguo il tempo concesso alle compagnie aeree per adeguare i propri sistemi informativi e operativi di vendita dei biglietti aerei. Al contrario, l’Enac avrebbe potuto chiarire al giudice amministrativo come i 10 giorni previsti nel provvedimento fossero sufficienti alle compagnie aeree per adeguare i propri sistemi informatici e operativi. Ciò detto - continua la nota - l’Enac constata che il Tar ha riconosciuto la bontà dell’operato dell’Ente, volto alla tutela dei diritti dei passeggeri, e la legittimità del Provvedimento, le cui disposizioni saranno applicabili dal 15 agosto. Spiace constatare come sia caduto nel vuoto l’auspicio del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, professor Enrico Giovannini, il quale, all’indomani del provvedimento disposto dall’Enac, plaudendo l’iniziativa, aveva dichiarato "… Condivido questa iniziativa dell'Enac che argina e previene una pratica scorretta che viola i diritti dei passeggeri, soprattutto di coloro che sono più fragili e più bisognosi di assistenza, sono comunque certo che le compagnie aree dimostreranno sensibilità e adegueranno i propri sistemi informatici per le prenotazioni al fine garantire il rispetto dei passeggeri, la qualità del servizio, la sicurezza del volo". (Com)