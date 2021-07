Speciale infrastrutture: assessore Roma, che tristezza Gualtieri che fa propaganda elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che tristezza di candidato a sindaco Roberto Gualtieri. Illudere di poter demolire un finanziamento governativo solo per mera propaganda elettorale". Lo scrive in un post su Facebook Pietro Calabrese, assessore ai Trasporti di Roma, commentando il piano Trasporti presentato dal candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri. "La funivia Casalotti che Gualtieri non vuole portare a temine è la stessa per cui il ministero delle Infrastrutture ci ha concesso finanziamenti assolutamente vincolati allo scopo", continua Calabrese. "Distruggere tutto ad ogni cambio di amministrazione: questa è l’ennesima riprova per cui nella Capitale manca la famosissima cura del ferro, da 70 anni. Complimenti, il solito piano dei trasporti per Roma. Gualtieri stia bene dove sta, Virginia Raggi completerà ogni centimetro delle opere previste nel nostro Pums". (Rer)