Speciale infrastrutture: Lazio, da giunta regionale ok a nuovo finanziamento per 2021 a difesa litorale

- La giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell’assessore a lavori pubblici, tutela del territorio e mobilità, Mauro Alessandri lo stanziamento di ulteriori 500 mila euro per implementare, nel corso di quest’anno, il programma di difesa e ricostruzione del litorale laziale, in un quadro di interventi proposti da alcuni Comuni del Lazio. "Questa somma - commenta l’assessore Mauro Alessandri - si aggiunge a quanto già messo a disposizione dalla Regione Lazio per il 2021, raggiungendo un totale di 2 milioni di euro che vengono trasferiti ai Comuni che hanno avanzato una richiesta di intervento per arginare i danni delle mareggiate e/o affrontare fenomeni di erosione in grado di pregiudicare la stabilità e la funzionalità delle infrastrutture presenti. La delibera approvata è una nuova testimonianza dell’interesse della giunta Zingaretti nei confronti di un tema particolarmente sentito in alcune aree del litorale laziale, vittime più di altre di problematiche dettate spesso dal maltempo o dalla morfologia geografica del suolo e del sottosuolo". (Com)