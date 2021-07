Speciale infrastrutture: Lombardia, Poma (Upl), grazie a Regione potenziamento rete tecnologica delle scuole lombarde è realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito dell'emergenza sanitaria e alla rivoluzione che la didattica a distanza ha portato nel sistema scolastico nazionale, è emersa la necessità di un “adeguamento tecnologico di tutte le scuole che, grazie ai fondi stanziati, potranno dotarsi di strumenti informatici e impianti di interconnessione digitale”. Lo afferma in una nota il presidente dell'Unione delle province lombarde, Vittorio Poma, valutando positivamente lo stanziamento di cinque milioni di euro da parte della Regione per l'acquisto di dotazioni informatihe e la realizzazione di infrastrutture per connettere gli istituti scolastici delle province lombarde. “Ringraziamo il presidente Attilio Fontana e l’assessore Sertori che hanno raccolto e fatto proprie le richieste delle Province lombarde di sostenere finanziariamente interventi di potenziamento della rete e delle dotazioni tecnologiche in uso alle scuole per favorire una didattica alternativa completa, parallelamente all’impegno enorme che istituzioni scolastiche e locali stanno promuovendo per ritornare con continuità alla didattica in presenza”, ha detto. (Com)