Armenia-Azerbaigian: Csto, preoccupazione per escalation tensione al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione del trattato per la sicurezza collettiva (Csto) ha espresso preoccupazione per la minaccia di un'ulteriore escalation delle tensioni al confine tra Armenia e Azerbaigian. Lo ha dichiarato oggi il segretario generale della Csto, Stanislav Zas. "Grave preoccupazione è causata dal pericolo di un'ulteriore escalation della tensione nella regione, che potrebbe influire negativamente sull'attuazione degli accordi in formato trilaterale, sancito nella dichiarazione dei leader di Azerbaigian, Armenia e Russia”, ha detto Zas come si legge in un comunicato. La Csto invita i due Paesi a risolvere i problemi esclusivamente tramite mezzi diplomatici, ha aggiunto Zas. "Accolgo con favore gli sforzi della Russia volti a stabilizzare la situazione nella regione", ha affermato il segretario generale della Csto. Questa mattina il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, ha affermato che le Forze armate dell'Azerbaigian non solo continuano a trovarsi illegalmente nel territorio dell'Armenia, ma sta anche intraprendendo costantemente azioni provocatorie, tentando di screditare il sistema del Csto. “Una delle possibili soluzioni per rivelare la verità delle accuse reciproche fra Armenia e Azerbaigian potrebbe essere il dispiegamento di una missione di monitoraggio della Csto lungo il confine armeno-azerbaigiano. Se l’accordo sul dispiegamento di tale missione fosse impossibile, potrebbero esserci altri formati internazionali accettabili per noi”, ha affermato Pashinyan. (segue) (Rum)