Milano: Comazzi (FI), la “ricetta” di Sala è “taglio selvaggio” dei parcheggi

- Un “taglio selvaggio dei parcheggi e nuove piste ciclabili che andranno a ingolfare ancora di più il traffico urbano”. Questa, secondo il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Lombardia Gianluca Comazzi, la “ricetta” del sindaco Giuseppe Sala per Milano. “Questa volontà di scimmiottare alcune grandi città europee come Amsterdam o Parigi denuncia un grande provincialismo: Milano è molto diversa dalle città a cui Sala guarda con ammirazione, e il suo sviluppo deve andare di pari passo con le sue caratteristiche e le sue esigenze”, ha detto, aggiungendo che eliminare posteggi sarebbe “un errore gravissimo”. Come Forza Italia, ha continuato, il “nostro obiettivo è lavorare nell'interesse dei cittadini: altri sono più impegnati a compiacere le élite liberal, green e progressiste per ricevere pacche sulle spalle durante qualche summit internazionale”. (Com)