Speciale energia: Francia, Levy (Edf) deplora mancata riforma del gruppo

- Il presidente del gruppo energetico francese Electricité de France (Edf), Jean-Bernard Levy, ha espresso disappunto per il mancato piano di ristrutturazione dell'azienda, che secondo informazioni trapelate sulla stampa non avverrà prima della fine del mandato del presidente Emmanuel Macron. "Ci rincresce il fatto che questa riforma che è indispensabile per Edf non si possa concludere adesso", ha detto Levy durante una conferenza stampa telefonica. "Il governo ha ricordato che sarà necessaria una riforma affinché Edf possa svolgere tutto il suo ruolo nella transizione energetica", ha aggiunto il presidente del gruppo, sottolineando che Edf condivide "l'analisi della situazione e la conclusione che ne trae il governo". (Frp)