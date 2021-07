Speciale energia: Officine italiane, Vodafone Italia e politecnico Milano insieme per lotta cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per trovare soluzioni efficaci bisogna innanzitutto porre le giuste domande, a maggior ragione se si parla di cambiamento climatico. Officine Italia, Vodafone Italia e Politecnico di Milano, con la collaborazione di AsviS e Anci e il supporto tecnico e mediatico di Inrete Digital e Les Ramè, lanciano “Italy Goes Green”, l’iniziativa che permette a chiunque di porre domande sulla sostenibilità ambientale semplicemente collegandosi al sito www.italygoesgreen.com. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui gli spunti così raccolti saranno al centro dell’evento in programma il primo ottobre presso il Vodafone Theatre di Milano, durante il quale 50 giovani saranno chiamati a sintetizzare dieci domande che saranno poi ufficialmente consegnate alla delegazione italiana che prenderà parte a COP26, la 26esima Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. La COP26 si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021 sotto la presidenza del Regno Unito, in collaborazione con l'Italia. L’obiettivo di Italy Goes Green è coinvolgere tutti nella lotta al cambiamento climatico e nella possibilità di stimolare e indirizzare verso soluzioni concrete le riflessioni e le discussioni di politici e decision-maker riuniti a Glasgow per la COP26. Il processo interamente digitale e inclusivo permetterà di raccogliere domande afferenti a dieci diverse aree tematiche strategiche su cui, oggi e sempre di più in futuro, dovranno concentrarsi gli sforzi dei Paesi per rispondere in maniera efficace alle sfide della sostenibilità. Le aree di intervento sono: utilizzo del suolo e agricoltura, smart cities e vita nelle aree urbane, mobilità e infrastrutture, manifattura e industria 4.0, biodiversità terrestre e oceani, energia, gestione dei rifiuti ed economia circolare, salute e benessere, educazione, finanza sostenibile e investimenti. (Com)