Imprese: Terna, ricavi primo semestre in aumento del 6,4 per cento a 1,258 miliardi

- I ricavi del primo semestre 2021, pari a 1.258,7 milioni di euro, registrano un aumento di 75,6 milioni di euro (+6,4 per cento) rispetto al corrispondente periodo del 2020. Lo rende noto Terna, che ha approvato oggi i risultati al 30 giugno. “Tale risultato – si legge in una nota – è dovuto prevalentemente alla crescita delle Attività Regolate, unita al contributo delle Attività Non Regolate che riflettono in particolare il maggior apporto derivante dalle attività del Gruppo Tamini e dalla piena integrazione del Gruppo Brugg. Nel secondo trimestre dell’anno i ricavi sono cresciuti del 3,5 per cento a 636,9 milioni di euro (615,6 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente)”.(Rin)