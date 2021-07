Grecia: ministro Esteri a colloquio con partiti di opposizione su sviluppi legati a Cipro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha da tempo lavorato per creare un'architettura di sicurezza regionale fondata sul dialogo e sulla cooperazione, ha affermato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, intervenendo questa mattina al panel di discussione cipriota ellenico Ahepa. "A tale scopo siamo sempre entusiasti di incoraggiare e promuovere la cooperazione multilaterale e le azioni congiunte nel Mediterraneo orientale", ha affermato Dendias, ringraziando l'omologo cipriota Nikos Christodoulides per la presenza all'incontro odierno e sottolineando l'importanza anche della partnership con Israele. Dendias ha evidenziato che Grecia e Cipro hanno saputo creare "una rete di meccanismi di cooperazione" che include diversi Paesi della regione: "Israele, Egitto, Giordania, Libano e Emirati Arabi Uniti, solo per nominarne alcuni", mentre anche altri Stati sono coinvolti in questa architettura di sicurezza, ha affermato il ministro menzionando Stati Uniti e Iraq. (segue) (Gra)