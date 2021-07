Roma multiservizi: sindacati, irresponsabilità Comune Roma ha superato limiti decenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'irresponsabilità nella gestione dei servizi pubblici da parte del Comune di Roma Capitale ha superato i limiti della decenza". E' quanto si legge, in una nota, della Cgil di Roma e del Lazio, della Cisl di Roma Capitale Rieti, della Uil del Lazio, insieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti di Roma e del Lazio. "Avevamo chiesto di dare continuità al servizio - continua la nota - contestando il passaggio di appalto, programmato entro il 31 luglio, dei 2500 lavoratori della Roma Multiservizi che garantiscono il servizio scolastico integrato, denunciando il fatto che i tempi strettissimi e i contenuti della gara avrebbero compromesso la continuità del servizio e avrebbero avuto conseguenze negative sulla continuità occupazionale e sulle condizioni di lavoro e reddito dei lavoratori coinvolti. Ci è stato detto che ipotizzare una proroga, che avrebbe garantito certezze per lavoratori e cittadini utenti ed evitato di affidare un servizio pubblico così prezioso a soggetti privati in cerca di profitto, era impossibile, senza il rischio di incorrere in denunce di cui avrebbero dovuto rispondere, anche personalmente, i soggetti coinvolti". (segue) (Com)