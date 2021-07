Roma multiservizi: sindacati, irresponsabilità Comune Roma ha superato limiti decenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una scelta, quella della gara privata - proseguono i sindacati -, che l'amministrazione capitolina ha giustificato come dettata dalla prudenza, salvo smentire se stessa quando, con una determina del 27 luglio, ha riformato gli atti di gara, a 3 giorni dal programmato cambio appalto, intervenendo sui criteri di aggiudicazione ed esponendo di fatto la procedura a un inevitabile contenzioso". Per i sindacati "è gravissimo: ancora una volta la Sindaca Raggi e la sua Giunta compiono scelte avventate con possibili conseguenze gravissime sulle condizioni occupazionali dei lavoratori delle società partecipate di Roma Capitale, di cui le vicende della Roma Multiservizi sono tristemente emblematiche, con effetti altrettanto gravi sulla continuità dei servizi pubblici di cui l'amministrazione ha la responsabilità". (segue) (Com)