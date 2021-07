Roma multiservizi: sindacati, irresponsabilità Comune Roma ha superato limiti decenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La beffa - aggiungono i sindacati - è nella comunicazione di ieri, 28 luglio, che abbiamo ricevuto dal Dipartimento competente in cui, dopo insistenti sollecitazioni, ci viene comunicato il differimento del cambio appalto a data successiva, che ci verrà comunicata 'tempestivamente'. Un curioso e inaccettabile concetto di tempestività per i 2500 lavoratori che tra qualche ora vedranno messa in discussione la propria condizione occupazionale. Vogliamo notizie certe per i lavoratori coinvolti, il bando deve essere ritirato in attesa che la Corte di Giustizia Europea si esprima sulla gara a doppio oggetto e questi servizi pubblici essenziali di assistenza ai bambini nelle scuole devono essere svolti sotto il controllo diretto di Roma Capitale, nell'ambito di un processo di vera internalizzazione che non può più aspettare", concludono i sindacati. (Com)