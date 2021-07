Etiopia: il conflitto nel Tigrè si allarga ad altre due regioni e riaccende antiche rivalità etniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quasi nove mesi dall’inizio dei combattimenti nel Tigrè, i timori per un conflitto generalizzato in Etiopia sembrano aver trovato tristemente riscontro nella realtà. In base alle ultime informazioni di cui si dispone, sono al momento tre le regioni in cui si combatte – oltre al Tigrè, la regione degli Amhara e quella degli Afar – con il rischio concreto che il conflitto si estenda anche alla vicina regione dei Somali e a quella del Benishangul-Gumuz, alimentando a sua volta antiche tensioni etniche mai sopite. Gli ultimi sviluppi del conflitto parlano di un violento attacco condotto dalle milizie di Afar nella città di Gedamaytu, situata nella confinante regione dei Somali e nota anche come Gabraiisa, attacco che ha causato la morte e lo sfollamento di centinaia di civili. A denunciarlo è stato il portavoce del governo della regione dei Somali, Ali Bedel, per il quale le forze speciali Afar – con la presunta complicità del Fronte di unità democratica rivoluzionaria afar (Arduf), che da anni combattono per l’unità del popolo afar e rivendicano alcuni territori appartenenti alla regione dei Somali – hanno "massacrato centinaia di civili" entrando nel loro territorio sabato scorso e ingaggiando combattimenti con le truppe federali. Bedel ha precisato che gli attacchi sono stati effettuati nella zona di Sitti e Gedamaytu, spingendo gli abitanti locali a sfollare e cercare rifugio altrove. (segue) (Res)