Etiopia: il conflitto nel Tigrè si allarga ad altre due regioni e riaccende antiche rivalità etniche (2)

- Il presidente della regione dei Somali, Mustafa Muhumed Omer, ha dal canto suo confermato che la strada e la ferrovia che collegano la capitale Addis Abeba al porto marittimo di Gibuti sono state bloccate da giovani di etnia somala scesi in piazza ieri per protestare contro l’attacco a Gedamaytu: si tratta di un’arteria fondamentale per il commercio etiope, dal momento che - secondo uno studio del 2018 della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) - circa il 95 per cento delle importazioni etiopi viene trasportato attraverso quel corridoio. Già la scorsa settimana le immagini satellitari prese da Google tramite il sistema Sentinel Hub avevano mostrato lo sbarramento della strada che collega Gibuti all'Etiopia a causa dei combattimenti scoppiati nella regione degli Afar e la presenza di lunghe file di camion che si estendevano per otto chilometri dal confine, con nessun segno di passaggio di camion sul lato etiope. Proprio l’estensione dei combattimenti nella regione di Afar ha allertato le autorità gibutine che, sebbene smentendo ufficialmente di aver adunato le truppe al confine con l'Etiopia per contrastare una possibile minaccia da parte delle Forze di difesa del Tigrè (Tdf) e rafforzare la difesa dei principali collegamenti stradali e ferroviari con Addis Abeba, non hanno escluso che ciò possa avvenire in futuro. (segue) (Res)