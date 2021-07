Pakistan: il governo impone l’obbligo vaccinale per passeggeri aerei e dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan vieterà i viaggi in aereo a chiunque non abbia un certificato di vaccinazione contro il Covid-19 a partire dal primo agosto prossimo, mentre dal 31 agosto renderà obbligatorio il vaccino per tutti i lavoratori del settore pubblico. Lo ha annunciato in conferenza stampa il capo del Centro di comando e operazioni nazionale (Ncoc) Asad Umar, aggiungendo che a partire dal primo agosto le persone non vaccinate non potranno entrare in uffici governativi, scuole, ristoranti e centri commerciali. Da fine agosto il passaporto vaccinale sarà obbligatorio anche per insegnanti e studenti sopra i 18 anni di età, per impiegati del trasporto pubblico e per il personale degli esercizi di vendita al dettaglio. (segue) (Inn)