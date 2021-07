Pakistan: il governo impone l’obbligo vaccinale per passeggeri aerei e dipendenti pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan ha registrato negli ultimi giorni un forte aumento dei contagi relativo in particolare alla variante Delta del coronavirus. Il tasso di positività nazionale al Covid, secondo il Ncoc, è a quota 7,53 per cento, ma nella città portuale di Karachi il tasso ha toccato di recente il 23 per cento. Finora nel Paese hanno ricevuto almeno una dose di vaccino 27,8 milioni di persone, ma solo 5,9 milioni di pachistani su una popolazione di 220 milioni di abitanti risulta completamente immunizzata. Nelle ultime 24 ore il Pakistan ha riportato 4.497 nuovi casi Covid e 76 decessi, mentre sono circa 3 mila le persone ricoverate in condizioni critiche. (Inn)