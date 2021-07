Georgia: leader opposizione Melia lascia il suo seggio parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nika Melia, presidente del partito d’opposizione georgiano Movimento nazionale unito, ha deciso di lasciare il suo seggio parlamentare. È stato lo stesso politico georgiano Melia ad annunciarlo in un briefing con la stampa. Melia ha detto che sarà pienamente coinvolto nel processo elettorale insieme “per rendere ufficiale la sconfitta del Sogno georgiano nel voto di ottobre". Quanto agli altri membri del partito che sono entrati in Parlamento, Melia ha detto di aver lanciato un appello ai rappresentanti del Movimento Nazionale affinché mantengano i loro incarichi nel corpo legislativo per portare a compimento le modifiche costituzionali. (Rum)