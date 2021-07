Rifiuti: Arpa nella discarica di Roccasecca, da Roma 300 mila tonnellate oltre il consentito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una montagna 302.426 tonnellate di rifiuti è stata sversata abusivamente nella discarica di Roccasecca tra gli anni 2016 e marzo 2021 e, buona parte di questa immondizia, proveniva da Roma. A scriverlo in una relazione tecnica dell’Arpa Lazio, che Agenzia Nova ha potuto visionare, dopo che l’Agenzia il 30 marzo 2021 ha effettuato un sopralluogo nell’impianto ciociaro di proprietà della Mad. La discarica oggi è chiusa in seguito alla vicenda giudiziaria che ha portato all’arresto dell’imprenditore Walter Lozza, titolare della Mad, e della dirigente regionale responsabile della gestione dei rifiuti nel Lazio Flaminia Tosini. Proprio gli illeciti commessi nella fase autorizzativa per l’ampliamento della discarica di Roccasecca con il V bacino, in cui sarebbero state sversate altre 440mila tonnellate, rientrano, tra altre contestazioni, nell’inchiesta che ha portato all’arresto i due e alla chiusura della discarica. Seppure non autorizzato, “l’ampliamento” c’è stato, non di 440 mila tonnellate ma di quelle 302mila sversate senza autorizzazione. (segue) (Rer)