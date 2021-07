Rifiuti: Arpa nella discarica di Roccasecca, da Roma 300 mila tonnellate oltre il consentito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cancelli della discarica avrebbero dovuto chiudere a metà dicembre 2020 con l’esaurimento del V bacino ma gli scarichi di immondizia hanno continuato e per questo, a marzo, l’Arpa ha voluto verificare dove fossero stati abbancati. “Da una prima analisi della documentazione acquisita in sede di sopralluogo - si legge nella relazione dell’agenzia regionale per l’ambiente -, non avendo riscontrato una esatta corrispondenza tra i quantitativi dei rifiuti autorizzati con quelli annotati nel registro di carico e scarico dei rifiuti, si è proceduto ad eseguire una estrapolazione delle Determinazioni Dirigenziali che si sono succedute nel corso degli anni quali modifiche sostanziali e non sostanziali”. È emerso quindi che “dal 2016 al 2021 sarebbero state autorizzate ad essere abbancate nella discarica di Roccasecca 739.441 tonnellate di rifiuti, dalle risultanze della verifica Arpa ne sarebbero state abbancate, invece 1.041.867 tonnellate, cioè 302.426 in più”. (segue) (Rer)