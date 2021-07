Rifiuti: Arpa nella discarica di Roccasecca, da Roma 300 mila tonnellate oltre il consentito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo studio dell’Arpa si evince che nella discarica di Roccasecca, ed in particolare nei lotti 3 e 4, del quarto Bacino, cioè l’ultimo autorizzato in attesa del V bacino la cui autorizzazione è stata bloccata dalla vicenda giudiziaria, a fronte di 187.771 tonnellate autorizzate, risulterebbero conferite in discarica 328.195 tonnellate, pari a 140.424 tonnellate in più a quanto riportato nei provvedimenti autorizzativi. Ma non solo la volumetria, l’Arpa ha attenzionato anche la provenienza dei rifiuti, in maniera specifica per l’anno 2020 e per i primi quattro mesi del 2021. In questo quadro si evince che i rifiuti provenienti dalla Saf, quindi dal consorzio dei comuni della provincia di Frosinone che fanno parte della stessa Ato di cui la discarica di Roccasecca è asservita, sfiorano il 30 per cento senza mai raggiungerlo. Le società di raccolta e smaltimento della Capitale, Ama e Giovi, invece, superano abbondantemente il 55 per cento del totale conferito. (segue) (Rer)