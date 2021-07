Rifiuti: Arpa nella discarica di Roccasecca, da Roma 300 mila tonnellate oltre il consentito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati evidenziano - si legge nella relazione - che, escludendo Saf, la maggior parte dei rifiuti provengono dagli impianti E. Giovi S.r.l. (36,28 per cento nel 2020 e 33,33 per cento nel 2021) e Ama S.p.a. di Rocca Cencia (17,74 per cento per il 2020 e 16,09 per cento per il 2021), impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani ricadenti nell’Ato Roma”. Oltre gli esuberi in termini di tonnellate, ci si domanda anche quanto sia alta la collina di immondizia. L’altezza che avrebbe dovuto raggiungere con la volumetria autorizzata era di 16 metri e 70 centimetri. Per questo l’Arpa chiede alle istituzioni di effettuare una verifica del piano altimetrico ma al momento nessuno sembra aver effettuato la verifica. (Rer)