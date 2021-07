Ucraina: Covid, possibile rimozione obbligo mascherine con aumento vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimozione dell'uso obbligatorio delle mascherine facciali in Ucraina è possibile, ma solo dopo che la maggior parte della popolazione sarà stata vaccinata contro il coronavirus. Lo ha dichiarato al quotidiano "Ukrayinska Pravda" il direttore sanitario del Paese, Igor Kuzin."Possiamo considerare la rimozione dell'uso obbligatorio delle maschere solo quando la maggior parte della popolazione sarà vaccinata e quando ci sarà la garanzia che nessuna persona che si toglie la maschera in un luogo pubblico o affollato rischi di trasmettere il virus", ha detto Kuzin. Il direttore sanitario ha anche espresso la fiducia che gli ucraini indosseranno ancora maschere in autunno e in inverno. Allo stesso tempo, Kuzin ha notato che ora non ci sono segni di un picco di pandemia di coronavirus nel Paese. "Finora, possiamo dire che non ci sono segni di un picco dell'epidemia di Covid-19 in Ucraina. La situazione è calma, ma dobbiamo usare questa calma per la vaccinazione", ha detto. Dall'inizio della campagna vaccinale, più di 3 milioni di persone, pari al 7,2 per cento della popolazione ucraina, sono state vaccinate con almeno una dose, di cui 1,87 milioni hanno completato il ciclo. (Rum)