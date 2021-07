Ambiente. Verdi, "Earth overshoot day", il mondo finisce le risorse naturali del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è l'Earth overshoot day, il giorno che indica quando la Terra consumerà tutte le risorse rinnovabili che è in grado di generare in un anno. Nel 2021 la data è anticipata rispetto agli ultimi anni". Lo dichiarano in una nota Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano, portavoce di Europa Verde del Lazio e di Roma. "Nel 1970, per esempio, la giornata era caduta il 29 dicembre. Dunque il Pianeta, come ormai sta accadendo negli ultimi decenni, da domani va a credito, ossia inizia a consumare le risorse dell'anno successivo - aggiungono i Verdi -. Questo è il valore medio planetario, in realtà i Paesi industrializzati hanno raggiunto questo nefasto risultato già da parecchio: l'Italia, ad esempio, ha raggiunto il suo overshoot day già nel mese di maggio. Vi è un enorme problema di eccesso del consumo delle risorse naturali, accentuato dalla sperequazione a danno dei Paesi poveri. Ancora più grave la situazione se consideriamo che questo eccesso del consumo delle risorse naturali graverà sulla qualità della vita di chi abiterà il Pianeta dopo di noi. In pratica: stiamo rubando il futuro alle prossime generazioni - proseguono Bonessio e Calcerano –. Non possiamo pensare che il piano nazionale di ripresa e resilienza non sia realmente indirizzato a modificare i modelli produttivi e quelli di consumo verso una piena sostenibilità ambientale: l'Italia deve fare la propria parte nel contesto dei Paesi industrializzati del Pianeta".(Com)