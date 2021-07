© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto di gruppo del primo semestre si attesta a 384,6 milioni di euro, in crescita di 7,1 milioni di euro rispetto ai 377,5 milioni del primo semestre del 2020 (+1,9 per cento). Lo rende noto Terna, che ha approvato oggi i risultati al 30 giugno. Nel secondo trimestre, l’utile netto ha registrato un incremento dell’1,7 per cento a 194,2 milioni di euro (190,9 milioni nello stesso periodo del 2020).(Rin)