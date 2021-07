Germania: tasso di inflazione accelera al 3,8 per cento a luglio, il più alto dal 1993

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Germania sale al 3,8 per cento annuo a luglio. Lo affermano le stime preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Destatis). A giugno il medesimo dato era pari al 2,3 per cento. Secondo Destatis, l'inflazione è stata più elevata solo nel 1993, quando nel dicembre di quell’anno aveva raggiunto il 4,3 per cento. Su base mensile, la crescita dei prezzi al consumo è accelerata allo 0,9 per cento di luglio rispetto allo 0,4 per cento di giugno. Per quanto riguarda i prezzi al consumo in Germania secondo gli standard dell'Unione europea (indice dei prezzi al consumo armonizzato), l’aumento a luglio è stato pari al 3,1 per cento su base annua e allo 0,5 per cento su base mensile. I dati definitivi relativi a luglio 2021 saranno pubblicati l'11 agosto. (Geb)