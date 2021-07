Imprese: Terna, ricavi primo semestre in aumento del 6,4 per cento a 1,258 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rende noto Terna, l'Ebitda (Margine Operativo Lordo) del primo semestre 2021 si attesta a 910,5 milioni di euro, in crescita di 34,5 milioni di euro (+3,9 per cento) rispetto agli 876,0 milioni di euro del primo semestre 2020. Tale incremento - spiega Terna - riflette il miglior risultato delle Attività Regolate derivante dall’incremento della base degli asset della Rtn. Il dato dell’Ebitda relativo al secondo trimestre del 2020 mostra un incremento del 3,4 per cento a 456,9 milioni di euro (441,8 milioni nello stesso periodo del 2020). L'Ebit (Risultato Operativo) del periodo, prosegue Terna, a valle di ammortamenti e svalutazioni, è pari a 584,8 milioni di euro, rispetto ai 573,7 milioni di euro dei primi sei mesi del 2020 (+1,9 per cento). Sempre secondo quanto comunica Terna, la situazione patrimoniale consolidata al 30 giugno 2021 registra un patrimonio netto di gruppo pari a 4.435,6 milioni di euro, a fronte dei 4.369,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020. L’indebitamento finanziario netto si attesta a 9.734,6 milioni di euro, rispetto ai 9.172,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020, a sostegno della crescita degli investimenti del periodo.(Rin)