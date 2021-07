Milano 2021: Bernardo, sono “un uomo di fatti, non di promesse”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario “andare nei quartieri e parlare con le persone: non sono un uomo di promesse, ma di fatti. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, intervenuto oggi alla trasmissione “Orario Continuato” su Telelombardia. “Immagino una città che sia policentrica e inclusiva”, ha detto. Il candidato sindaco si è poi soffermato sulla situazione del quartiere Giambellino, affermando che è una zona che conosce “molto bene, e sicuramente da riqualificare”. “Ma se non ci rechiamo in questi quartieri non possiamo comprendere cosa fare e come farlo", ha concluso. (Rem)