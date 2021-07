Kazakhstan: 7.479 casi Covid nelle ultime 24 ore, è record da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Kazakhstan hanno registrato 7.479 nuovi casi Covid-19 nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Lo ha comunicato la commissione inter-agenzia per il contenimento dell’emergenza, aggiungendo che sempre nelle ultime 24 sono stati riportati anche 81 decessi. In totale, dall’inizio della pandemia, sono stati registrati 557 mila contagi e 5.700 morti, mentre 463 mila sono i pazienti finora guariti dalla malattia, 5.814 dei quali nelle ultime 24 ore. Il primo febbraio scorso il Kazakhstan ha avviato la campagna nazionale di vaccinazione utilizzando dosi Sputnik V prodotte in Russia, ma a partire dal 26 aprile le autorità hanno iniziato a utilizzare anche il QazVac, prodotto localmente. Finora hanno ricevuto almeno una dose 5,27 milioni di kazakhi su una popolazione complessiva di 18 milioni di abitanti, mentre 3,5 milioni sono le persone che hanno completato il percorso di immunizzazione.(Res)