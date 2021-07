Lombardia: in Giunta approvata delibera per contributo di solidarietà a famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contributo di solidarietà per le famiglie in difficoltà economica e sociale che vivono nelle case Aler. È quanto previsto dalla delibera approvata dalla Giunta della Lombardia e presentata dall'assessore alla Casa e Housing sociale, Alessandro Mattinzoli. Lo stanziamento previsto, si legge in una nota, è di 16 milioni di euro per gli anni 2021-2022, e punta a sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica a causa della pandemia. L'intervento regionale copre l'intera quota annuale di spese comuni (luce, gas, parti comuni e riscaldamento condominiale) dei nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici delle Aler. “Un contributo straordinario ma doveroso, che completa quanto già erogato anche ai comuni con quello ordinario: il perdurare della crisi sanitaria ha infatti messo in evidenza i pesantissimi risvolti a livello sociale ed economico nella gestione del bilancio familiare dei lombardi”, ha detto l’assessore, precisando che i destinatari del contributo sono i residenti degli alloggi Aler con Isee ordinario fino a 15 mila euro. (Com)