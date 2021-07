© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula della Camera ha approvato il bilancio interno di Montecitorio. Via libera, da parte dell'Assemblea, con 390 sì e sei astenuti sia al conto consuntivo per l'anno finanziario 2020 che al progetto di di bilancio per l'anno finanziario 2021. (Rin)