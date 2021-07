Etiopia: sottosegretario Onu per gli affari umanitari inizia missione di sei giorni nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, Martin Griffiths, ha iniziato oggi una missione di sei giorni in Etiopia per incontrare funzionari del governo e i rappresentanti delle comunità umanitarie e dei donatori, oltre a recarsi nella regione in conflitto del Tigrè per assistere in prima persona alle sfide che gli operatori umanitari devono affrontare. "Era importante per me svolgere la mia prima missione ufficiale come capo umanitario delle Nazioni Unite in Etiopia", ha affermato Griffiths in una nota diffusa dal suo ufficio. “Le esigenze umanitarie nel Paese sono aumentate quest'anno a causa dei conflitti armati in Tigrè e Benishangul-Gumuz, della violenza intercomunitaria nelle regioni dell'Afar, della Somalia e del Snnp (regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud) e della siccità nelle regioni dei Somali, di Oromia e di Afar", ha proseguito. “Questi shock si sono aggiunti alle sfide esistenti associate alle inondazioni, all'infestazione di locuste del deserto, all'insicurezza alimentare cronica e alla pandemia di Covid-19. Milioni di persone vulnerabili ora stanno lottando e hanno bisogno di aiuto”, ha aggiunto. (segue) (Nys)