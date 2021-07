Etiopia: sottosegretario Onu per gli affari umanitari inizia missione di sei giorni nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua missione Griffiths prevede inoltre di incontrare le autorità regionali di Amhara nella città di Bahir Dar. "La comunità umanitaria è impegnata a lavorare con il governo e il popolo etiope per rispondere a questa crisi", ha affermato. “Questa visita è un'opportunità per discutere con i funzionari e i partner del governo etiope su come le Nazioni Unite ei suoi partner umanitari possono servire al meglio il popolo etiope. Non vedo l'ora di avviare discussioni costruttive su come potenziare la risposta umanitaria in tutto il Paese", ha concluso. (Nys)