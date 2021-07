Spagna: per farmaceutica Grifols +266 milioni di euro nel primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi del 2021, l'impresa farmaceutica spagnola Grifols ha guadagnato 266,8 milioni di euro, il 22,3 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo quanto reso noto dall'azienda, le entrate sono aumentate del 2,3 per cento pari a 2,5 miliardi di euro. La crescita nel secondo trimestre è stata particolarmente forte, con un miglioramento del 5,3 percento. L'azienda ha spiegato che c'è un impatto sulle vendite della sua immunoglobulina IVIG a causa del minor numero di donazioni di plasma, che sono state compensate, tuttavia, dalla forte crescita del business dell'albumina in Cina e di alcune proteine speciali. Il fatturato negli Stati Uniti e in Canada, la sua attività principale, è sceso del 6,1 per cento a 1,57 miliardi di euro a causa delle minori vendite di IVIG. Ma il dato semestrale è migliorato nell'Ue (+20,5 per cento) e nel resto del mondo (21,3 per cento), soprattutto grazie alla crescita a due cifre delle vendite di albumina in Cina e America Latina. (Spm)