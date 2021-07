Minori: al via nuovo progetto Cai in Congo, Aibi ente coordinatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto formalmente inizio lunedì 26 luglio il nuovo progetto di cooperazione internazionale co-finanziato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali nella Repubblica Democratica del Congo denominato "Dal nostro cuore a quello dell'Africa", di cui Aibi è l'Ente coordinatore. L'Associazione Amici dei Bambini è presente in RDC fin dal 2007 e ha portato avanti molteplici progetti soprattutto a Kinshasa, Goma, nella provincia del Nord Kivu, e in Bas Congo. L'impegno si è fatto ancor più deciso all'indomani della morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, con il quale Aibi aveva iniziato a collaborare proficuamente. Lo stesso progetto "Dal nostro cuore a quello dell'Africa" si colloca nel solco delle molteplici iniziative che stanno nascendo proprio dopo il tragico evento e delle quali Aibi stessa renderà puntualmente conto nei prossimi giorni. Tornando nello specifico del progetto Dal nostro cuore a quello dell'Africa, le attività si svolgeranno nell'arco di 18 mesi tra le città di Goma, Mbuji Mayi e Kinshasa e verranno portate avanti in partnership con il Vis, con le organizzazioni congolesi Kimbiliyo e Solidarité Pour le Développement e con gli enti autorizzati per l'adozione internazionale Cifa e Naaa L'obiettivo è quello di promuovere il diritto dei minori a vivere e crescere in una famiglia, favorendo il ricorso al reinserimento familiare, all'affido e all'adozione per i minori orfani e fuori famiglia in Repubblica Democratica del Congo. In particolare, beneficiari dell'iniziativa saranno 184 bambini accolti presso il centro Don Bosco Ngangi a Goma e il Centro Don Bosco Muetu a Mbuji Mayi, e 101 bambini accolti nei centri Sodas e Fed di Goma, a cui verranno garantiti assistenza, accompagnamento psicosociale e, ove possibile, il reinserimento familiare o soluzioni di alternative family care. Analogamente, a 100 minori in condizione di vulnerabilità nei quartieri di Ngaliema e Kintambo a Kinshasa verrà garantito il diritto allo studio nonché il sostegno educativo e pedagogico. (segue) (Ren)