Minori: al via nuovo progetto Cai in Congo, Aibi ente coordinatore (2)

- "Complessivamente - si legge in una nota - saranno 600 i minori che frequentano la scuola primaria della Missione di St. Georges a Kinshasa che avranno la possibilità di rafforzare il proprio apprendimento grazie ad attività extra scolastiche. Il progetto si rivolge anche a oltre 100 famiglie di origine e affidatarie che verranno dotate di un supporto materiale per la realizzazione di attività generatrici di reddito o che saranno destinatarie di percorsi di accompagnamento e supporto alla genitorialità. Infine, sono previste numerose attività di sensibilizzazione sull'abbandono e sul diritto del minore a vivere in famiglia rivolte alle comunità e alle autorità pubbliche congolesi: la stima è di poter raggiungere con queste attività oltre 3 mila persone tra società civile e rappresentanti delle istituzioni. Il budget complessivo del progetto si aggira intorno a 700mila euro". (Ren)