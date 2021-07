Italiani all'estero: Fd'I presenta ddl per voto elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia ha presentato questa mattina al Senato il disegno di legge per l'istituzione del voto elettronico per gli italiani all'estero. Si tratta di una normativa di tre articoli che prevede questa modalità di voto solo ed esclusivamente per i 6 milioni di cittadini italiani residenti all'estero. Il capogruppo al Senato di Fd'I, Luca Ciriani, ha sottolineato che "si tratta di una tema che non può più essere rinviato, anche in considerazione dell'assenza nella politica italiana degli ultimi anni nei confronti delle problematiche che vivono i nostri connazionali fuori dei confini della madrepatria. Secondo il senatore Patrizio la Pietra, estensore del ddl, "questo provvedimento non è un atto isolato ma è frutto di un lavoro portato avanti da Fratelli d'Italia di attenzione alle nostre comunità che vivono all'estero fatta di interrogazioni ed emendamenti, l'ultimo dei quali ha consentito ai medici venezuelani di poter venire ad esercitare in Italia durante la pandemia. Si tratta dell'introduzione del voto elettronico che riguarda esclusivamente i nostri connazionali all'estero e che vuole dare una risposta definitiva ai problemi del voto per corrispondenza che non si è dimostrato adeguato". (segue) (com)