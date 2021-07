Georgia: Cremlino su esercitazioni, importante che non si svolgano in funzione antirussa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni della Nato in Georgia sono oggetto di un attento monitoraggio da parte del Cremlino. Lo ha affermato il portavoce dell'amministrazione presidenziale russa, Dmitrij Peskov. Per Mosca è importante che le esercitazioni non implichino azioni contro la Federazione Russa, ha commentato il portavoce del Cremlino, aggiungendo che la partecipazione dell'Azerbaigian è una libera decisione delle autorità di Baku. "E' una ulteriore conferma che la Nato con la sua infrastruttura militare non è solo intorno ai nostri confini, ma vi si avvicina", ha affermato Peskov. "L'Azerbaigian è uno Stato sovrano, apprezziamo le nostre relazioni con l'Azerbaigian. C'è una volontà politica comune di sviluppare ulteriormente queste relazioni. È importante per noi che gli scenari di tali esercitazioni non implichino alcune azioni velate contro il nostro Paese", ha affermato il portavoce del Cremlino. (Rum)