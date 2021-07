Terrorismo: autorità Grecia arrestano marocchino legato allo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di sicurezza della Grecia hanno arrestato un marocchino di 28 anni ritenuto essere una figura di spicco tra gli operativi dello Stato islamico in Siria. Lo riferisce l’agenzia di stampa marocchina “Map”, sottolineando che l’arresto è avvenuto sulla base di precise indicazioni fornite dai servizi di sicurezza marocchini, ovvero dalla Direzione generale studi e documentazione (Dged) e dalla Direzione generale vigilanza territoriale (Dgst). L’arresto del sospettato è avvenuto al culmine di operazioni di coordinamento congiunto e dello scambio di informazioni compiuti nel quadro della cooperazione in materia di sicurezza multilaterale tra i servizi marocchini e le controparti in Grecia, Italia, Inghilterra e Stati Uniti. L’uomo, noto con il nome di Abu Mohamed al Fateh, era presente all’interno delle liste dell’Interpol e sul suo capo pendeva un mandato d’arresto internazionale. Secondo le autorità marocchine l’uomo sarebbe stato coinvolto nella preparazione di importanti progetti e operazioni terroristiche e sovversive in Marocco. Al Fateh sarebbe entrato a far parte dello Stato islamico nel 2014, partecipando alle operazioni in Siria. Successivamente avrebbe assunto ruoli importanti nelle missioni condotte dalla cosiddetta “Brigata speciale” nella regione di Deir ez-Zor e all’interno della “hisba”, ovvero la polizia religiosa nel governatorato di Raqqa. Secondo le informazioni disponibili, l’uomo sarebbe riuscito a fuggire dalle zone sotto il controllo dello Stato islamico in Siria per raggiungere la Grecia utilizzando documenti falsi. Attualmente, le autorità marocchine si stanno coordinando con le istituzioni omologhe in Grecia per richiederne ufficialmente l’estradizione. (Mar)