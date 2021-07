Giustizia: Salvini, vediamo di chiudere entro oggi su riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega sta lavorando "perché passi finalmente la riforma sulla giustizia in Parlamento". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i giornalisti a Roma. "I referendum - ha aggiunto Salvini - per cui raccoglieremo le firme per tutta l'estate, sono una garanzia che la riforma complessiva la faranno i cittadini, ma intanto è importante che il Parlamento approvi la prima riforma del processo penale. Come Lega abbiamo chiesto - ha proseguito il leader della Lega - di aggiungere i reati di violenza sessuale e di traffico droga tra i reati su cui andare fino in fondo senza che i processi terminino prima del tempo. Se verranno accolte dal governo le proposte della Lega", e se "oltre ai reati di mafia, vanno perseguiti fino in fondo anche i reati di violenza sessuale e di traffico di droga" senza che possano decadere "noi saremo contenti. Sto facendo opera di mediazione tra governo, ministro e partiti. Vediamo - ha concluso Salvini - di chiuderla entro oggi". (Rin)