Cipro: vicepresidente turco Oktay, Ue parte dello “stallo” su crisi nell’isola

- L’Unione europea ha una responsabilità per lo “stallo” in corso sulla crisi nell’isola di Cipro. Lo ha detto il vicepresidente della Turchia, Fuat Oktay, all’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Bruxelles ha infatti ammesso Cipro nell’Unione, ha detto Oktay, nonostante la comunità greco-cipriota avesse rifiutato nel 2004 un piano elaborato dall’Onu per la riunificazione dell’isola. “Purtroppo l’Ue ha voltato le spalle ai fatti e al bene comune sulla questione di Maras (Varosha), come ha fatto anche con la soluzione a due Stati”, ha detto il vicepresidente di Ankara. Sottolineando che “i turco-ciprioti sono uguali”, Oktay ha affermato che l’Ue “può parlare in modo molto avventato e insensibile quando si tratta dei loro diritti, della giustizia e della loro sovranità”. Cipro e la Grecia “sono stati ricompensati ogni volta, nonostante abbiano fatto marcia indietro su tutte le loro promesse, evitato il tavolo dei negoziati, violato accordi e ignorato la comunità turca, mentre i turco-ciprioti ne hanno pagato il prezzo”, ha detto il vice-capo di Stato turco (segue) (Tua)