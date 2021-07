Imprese: Santacroce (Unindustria), bene Regione su delibera "Invest in Lazio" a tutela aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ultimi dati Istat - continua Santacroce - collocano il Lazio al secondo posto tra le regioni d'Italia quanto a numero di addetti e fatturato delle multinazionali estere, e al primo in assoluto per produttività delle stesse, con un valore aggiunto per addetto pari a 118 mila euro contro una media nazionale di 90mila. Farmaceutica, Ict, chimica, agroalimentare, solo per citare alcuni dei settori dove le nostre multinazionali sono leader, investendo e contribuendo alla crescita e allo sviluppo in chiave sostenibile e digitale. L'attenzione riservata dalla Regione Lazio e la misura adottata testimoniano le qualità di un'amministrazione lungimirante che ha capito l'importanza di interventi tempestivi di prevenzione, tutela e salvaguardia del patrimonio produttivo del territorio", conclude la nota di Unindustria. (Com)