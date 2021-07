Moldova: ambasciatore a Mosca richiamato per coinvolgimento in episodio di molestie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex deputato del Partito socialista della Moldova e l'attuale ambasciatore presso la Federazione Russa, Vladimir Golovatiuc, sarebbe stato coinvolto in uno scandalo relativo a molestie sessuali nei confronti di una dipendente della missione diplomatica a Mosca. Il caso avrebbe avuto luogo tre settimane fa. Lo riferisce l'agenzia moldava d'informazione "Agora.md". L'ambasciatore Golovatiuc avrebbe invitato nel suo appartamento l'impiegata della missione diplomatica, con un pretesto inventato. Dopo che le informazioni su questo caso sono arrivate al ministero degli Esteri di Chisinau, Golovatiuc è stato urgentemente richiamato in Moldova. Tuttavia, il diplomatico ha affermato che il suo ritorno a Chisinau è legato al fatto che sarebbe in vacanza. D'altra parte, la donna in questione ha detto ai giornalisti che aveva bisogno di un consulto medico, cure sanitarie e supporto, poiché avrebbe subito un grave trauma psicologico. (Rob)