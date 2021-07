Milano: tentano di rubare in un appartamento, ma al piano di sopra abita un carabiniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati arrestati due cittadini georgiani di 41 e 38 anni che hanno tentato di introdursi nell'appartamento di uno stabile in via Giuseppe Carozzi. La notte scorsa, un carabiniere del nucleo radiomobile che abita nello stesso palazzo, ha sentito forti rumori provenire dal condominio: quando si è affacciato nel vano scala, ha visto i due uomini, che - dopo aver già danneggiato il portone d'ingresso principale -, stavano armeggiando nel tentativo di aprire la porta di un appartamento al secondo piano. All'arrivo dei rinforzi, i georgiani sono stati fermati, ma uno dei due è stato portato in ospedale in seguito a un principio di scompenso cardiaco accusato durante la fase dei controlli. (Rem)