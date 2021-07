Camera: Crippa (M5s), via libera a mio odg che impegna Montecitorio a rifornirsi solo di energia pulita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In sede di approvazione del bilancio della Camera dei deputati è stato accolto un ordine del giorno a mia firma che impegna Montecitorio ad acquistare e utilizzare energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili. Insieme all'efficienza energetica, l'approvvigionamento al 100 per cento con fonti pulite è ormai un orizzonte verso cui dovremo andare tutti. Ed è molto importante che le massime istituzioni dello Stato diano l'esempio e lancino questo segnale al Paese: per questo ringrazio il presidente Roberto Fico, l'Ufficio di presidenza e il Collegio dei questori per aver accolto la mia proposta, peraltro proprio in concomitanza con l'Overshoot day, il giorno in cui il Pianeta 'va in riserva' e inizia a consumare risorse che non è più in grado di rigenerare". Lo afferma Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Davanti alla sfida della transizione ecologica - continua il parlamentare in una nota - ciascuno di noi deve fare il massimo per contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e arrivare ad azzerarle entro il 2050. Per questo è necessario che le istituzioni e la Pubblica amministrazione, insieme a imprese e cittadini riflettano su come fare ciascuno la propria parte per affrontare al meglio questa sfida che, ricordiamo, è anche l'opportunità di mettere in campo una nuova economia, basata sul benessere delle persone e degli ecosistemi e capace di creare tanti nuovi posti di lavoro, anche grazie all'innovazione tecnologica". (Com)