Libia: scontri tra esercito e contrabbandieri a Bani Walid, uccisi due militari

- Almeno due militari dell’esercito della Libia sono rimasti uccisi questa mattina nella città di Bani Walid, a sud-est di Tripoli, nel corso di un’operazione compiuta dalla Brigata 444 delle forze armate contro la principale base di contrabbandieri dell’area. Gli esponenti della Brigata sono riusciti nel corso dell’operazione ad arrestare undici trafficanti, a sequestrare grandi quantità di materiale illegale e a prendere il controllo di gran parte delle postazioni dei contrabbandieri. Il reparto, legato alle forze della regione militare di Tripoli, ha sottolineato che la morte dei suoi esponenti non farà altro che consolidare la sua determinazione a colpire i responsabili di attività di contrabbando. La notizia giunge dopo che le forze di sicurezza libiche hanno lanciato ieri all’alba un’operazione contro basi di trafficanti a Bani Walid e a Wadi Qarza, a sud della città. Secondo quanto annunciato dalla Brigata su Facebook, le sue forze hanno sequestrato diverse migliaia di litri di carburante di contrabbando, oltre ad arrestare diversi trafficanti. Da diversi mesi la Brigata 444 compie vaste campagne militari a sud-est di Tripoli, durante le quali è riuscita ad arrestare decine di trafficanti e a liberare centinaia di prigionieri di diverse nazionalità. Lo scorso 20 maggio, le forze armate legate al governo di unità nazionale di Tripoli hanno annunciato il lancio di un’ampia campagna per mettere in sicurezza la regione occidentale libica: circa 1.000 militari sono stati dispiegati in una regione estesa centinaia di chilometri, dal sud di Tripoli fino a Bani Walid. (Lit)