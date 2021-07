India: casi Covid in aumento, il Kerala va in “lockdown” totale per due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Kerala, nel sud dell’India, andrà in “lockdown” totale per due giorni a seguito a causa dell’incremento dei casi Covid negli ultimi giorni. Lo ha annunciato in un comunicato il dipartimento dello Stato per la gestione dei disastri, precisando che le chiusure inizieranno nella giornata di domenica. Il Kerala, che ha attualmente circa 154 mila casi attivi, è responsabile del 37,1 per cento dei contagi dell’intera India, la cui situazione pandemica appare oggi in netto miglioramento dopo la devastante ondata di aprile e maggio. Nelle ultime quattro settimane, sette dei 14 distretti dello Stato hanno registrato contagi giornalieri in aumento. Ieri il governo federale ha inviato un gruppo di esperti per monitorare la situazione nelle aree più colpite dal virus e per collaborare con le autorità statali sulle strategie di contenimento pandemico. (segue) (Inn)